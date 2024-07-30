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        Haberler Dünya İran lideri Hamaney de Olimpiyatlardaki "Son Akşam Yemeği" tartışmasına katıldı | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney de Olimpiyatlardaki "Son Akşam Yemeği" tartışmasına katıldı

        İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Fransa'daki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:35
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        Hamaney'den Hz. İsa tepkisi
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        İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in X sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hazreti İsa'ya saygı, Müslümanlar için tartışılmaz, kesin bir konudur. İsa Mesih dahil olmak üzere ilahi dinlerin mukaddes şahsiyetlerine yönelik bu hakaretleri kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması Haberi Görüntüle

        Öte yandan Tahran'ın Filistin meydanında toplanan bir grup öğrenci, spor camiasından isimler, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verilmesini protesto etti.

        "İsrail'e ölüm", "Amerika'ya ölüm" sloganları atan göstericiler, "Spor suç yeri değildir, soykırımların sporda ve uluslararası alanda yeri yoktur" şeklinde İngilizce yazılı dövizler taşıdı.

        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu Haberi Görüntüle

        Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması tepkilere yol açmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #2024 Paris Olimpiyat Oyunları
        #iran
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