İran lideri Hamaney de Olimpiyatlardaki "Son Akşam Yemeği" tartışmasına katıldı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in X sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hazreti İsa'ya saygı, Müslümanlar için tartışılmaz, kesin bir konudur. İsa Mesih dahil olmak üzere ilahi dinlerin mukaddes şahsiyetlerine yönelik bu hakaretleri kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Tahran'ın Filistin meydanında toplanan bir grup öğrenci, spor camiasından isimler, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verilmesini protesto etti.

"İsrail'e ölüm", "Amerika'ya ölüm" sloganları atan göstericiler, "Spor suç yeri değildir, soykırımların sporda ve uluslararası alanda yeri yoktur" şeklinde İngilizce yazılı dövizler taşıdı.