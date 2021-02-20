İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurdu.

İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
AA

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kirmanşah eyaletindeki Korona Yönetim ve Mücadele Merkezi Sözcüsü Mesud Behramnejad, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının eyalette henüz görülmediğini ancak tedbir amaçlı sınır kapılarının kapatılması kararı alındığını belirtti.

Behramnejad, "Sağlık tehditleri ve İngiliz koronavirüsü adı verilen virüsün yeni bir varyantının Irak'ta yayılması nedeniyle bugün itibarıyla Kirmanşah'taki Pervizhan, Hüsrevi, Şuşemi, Sumar ve Şeyh Seleh sınır kapıları ikinci bir duyuruya kadar gelen ve giden yolculara kapatılacak." dedi.

İranlı yetkili, sınır kapılarındaki transit geçişlerin ve ticari faaliyetlerin ise durdurulmadığını, sağlık ekiplerinin sıkı gözetiminde sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Irak sınırında yer alan Şelemçe ve Cezzabe sınır kapılarının da bugünden itibaren bir hafta süreliğine yolcu geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, incelemeler sonucunda Kovid-19'un mutasyonlu türünün eyalete Irak'tan girdiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

- Mutasyonlu virüsün yayılmasını önleme çabaları

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş, daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME