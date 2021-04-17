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İran'ın İsfahan kentinde Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında kaza gerçekleşmesinin ardından kazanın bir sabotaj olduğu söylendi ve sabotajın İsrail tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenilmişti. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla nükleer tesiste 10 kat daha fazla uranyum üretimi için IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

İran Devlet Televizyonu yaptığı açıklamada, kazanın arkasındaki şüphelinin Reza Karimi adlı kişi olduğunu bildirildi. Televizyonda 43 yaşındaki Karimi’in pasaport tarzında çekilmiş olan fotoğrafı gösterildi.

İran’ın Kaşan kentinde doğduğu bildirilen Karimi, sabotaj gerçekleşmeden önce ülkeden çıkış yaptığını bildiren yetkililer, Karim’in Natanz Nükler Tesisi’ne nasıl eriştiğine dair detaylı açıklamayı henüz yapmadı.

AP’nin haberine şüphelinin tutuklanması için kırmızı bülten niteliğinde bildirim yayımlayan İran’ın tutuklama bildirimine merkezi Fransa’da bulunan Interpol’un halka açık veri tabanlarından ulaşılamadı.

Televizyon raporundaki açıklamalarda şüpheliyi yasal kanallar aracılığıyla İran’a geri getirmek için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

İran tarafından aktarılan bilgilere göre şüphelinin seyahat geçmişinde İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Etiyopya, Katar, Türkiye, Uganda, Romanya bulunuyor.