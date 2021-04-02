İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarının gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "anlaşmanın tam olarak uygulanması" konusunu ele alacağı bildirildi.

İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek
AA

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB),Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer video konferans yöntemiyle bugün toplantı yaptı.

Toplantının ardından AB'den yapılan açıklamada, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının toplantısına, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık yaptığı belirtildi.

ABD'nin anlaşmaya dönme ihtimalinin tartışıldığı kaydedilen açıklamaya göre, taraflar ortak çabaları olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada, anlaşmanın yeniden tam ve etkili şekilde uygulanması için yöntemlerin değerlendirildiği belirtilerek, "Katılımcılar, yaptırımların kaldırılmasıyla nükleer faaliyetlerin yürütülmesine yönelik tedbirleri açık şekilde belirlemek amacıyla ortak komisyonunun toplantısına gelecek hafta Viyana'da devam etme konusunda mutabakata vardı." ifadesi yer aldı.

JCPOA koordinatörü olan AB'nin anlaşmanın katılımcıları ve ABD ile Viyana'da ayrı ayrı temaslarda bulunacağı bildirildi.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin dönüşü için bir süredir çalışmalar yürütülüyordu.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın taraflarının "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda" dün İranlı yetkililerle yaptığı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus muhabir mikrofonunu canlı yayında köpeğe kaptırdı
DÜNYAMuhabir mikrofonunu köpeğe kaptırdı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi ...
Rusya'dan Twitter'a para cezası - Haberler
DÜNYARusya'dan Twitter'a para cezası
SON DAKİKA: Kremlin’den NATO ve Ukrayna’ya uyarı! - Haberler
DÜNYAKremlin'den NATO ve Ukrayna'ya uyarı!
ABD First Lady'si Jill Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası - Haberler
DÜNYAFirst Lady'den 1 Nisan şakası
SON DAKİKA: Londra'da Ulusal Koronavirüs Anıt Duvarı: 150 bin kalp hayatını kaybedenler için çizildi!
DÜNYALondra'da duygulandıran anıt duvarı
SON DAKİKA: Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi - Haberler
DÜNYAUkrayna'da koronavirüs yüksek vaka ve ölümlerinde ...
SON DAKİKA: ABD'de itfaiye aracının dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı - Haberler
DÜNYAABD'de itfaiye aracı dehşet saçtı!
TERK EDİYOLAR! Son dakika: Rus diplomatlar kıtlık sebebiyle Kuzey Kore’yi terk ediyor! - Haberler
DÜNYARus diplomatlar Kuzey Kore'yi terk ediyor!
SON DAKİKA: Tayvan'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Haberler
DÜNYATayvan'da tren kazası: 48 ölü!