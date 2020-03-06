İran otomotiv ithalatını serbest hale getirmeyi planlıyor

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İran Meclisinin Birleştirme Komisyonu tarafından görüşmeleri devam eden 2020-2021 bütçe tasarısının, Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından onaylanması halinde hafif ve ağır araçların ithalatı serbest hale gelecek.

Bütçe tasarısının 7. ek maddesinde hibrit otomobiller başta olmak üzere hafif ve ağır araçların da ithalatına izin veriliyor.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar, büyük otomotiv şirketlerinin ambargolara uyarak ülkeden çekilmesi, İran'da otomobil ithalatının yasaklanması ve doların yükselmesi İran otomotiv sektörünün krizle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

Yaptırımlara uyan Hyundai, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Lifan, Great Wall, MG, Brilliance, BYD ve Volvo'nun da aralarında olduğu birçok otomotiv şirketi, İran'daki yatırımlarını durdurarak ülkeden çekilmişti. Diğer yandan İran hükümeti de otomotiv başta olmak üzere birçok ürüne ithalat yasağı getirmişti.

ABD'nin sektöre getirdiği yaptırımların yanı sıra İran'ın Temmuz 2018'den itibaren yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı ithalat yasakları da araç fiyatlarının astronomik düzeylere çıkmasına neden olmuştu.