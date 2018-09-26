İran riyali ABD yaptırımları sonrası dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. Tasnim ajansının haberine göre dolar, 170,000 riyale kadar alıcı buluyor. Riyal bu yıl yüzde 75 oranında değer yitirdi.

Riyalin aylardır süren volatilitesinin ardındaki nedenler, ekonomideki zayıflık, İran içindeki bankacılık sorunları ve ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilerek ülkeye yeniden yaptırım uygulamasından kaygılanan İran halkının yoğun dolar talebi.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedef alan bir dizi yaptırımı daha Kasım'da yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada tek yanlı yaptırımlar getiren ABD'nin ülkesine ekonomik savaş açtığını söyledi.

İran'da zorlaşan ekonomik durum nedeniyle geçen yıl Aralık ayında baş gösteren protesto gösterilerinde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ