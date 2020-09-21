Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaDünya Piyasalarıİran riyalinde rekor düşüş
ABONE OL

İran riyali yaptırım açıklamasıyla dip yaptı

İran riyali ABD'nin İran'a karşı olan yaptırımları yeniden geri getireceğini açıklamasından sonra rekor düşük seviyeye indi

İran riyali
Genel

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye sokulduğunu açıklamasıyla birlikte, İran riyali serbest piyasada Pazar günü ABD dolarına karşı rekor düşük seviyeye indi.

Gayriresmi piyasaları takip eden döviz kuru sitesi Bonbast.com’un verilerine göre, bir dolar 267,800 riyalden 273,000 riyale kadar çıktı.

İran ABD’nin kararını “geçersiz ve yasadışı” olarak reddetti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cumartesi günü Güvenlik Konseyine ABD’nin deklarasyonu hakkında hiçbir aksiyon alamayacağını, zira konu üzerinde “bir belirsizlik durumu olduğunu” belirtti.

Nükleer anlaşmanın tarafları olan Fransa, İngiltere ve Almanya Pazar günü yayınladıkları bildiride BM yaptırımlarını tekrardan uygulamak için alınan herhangi bir karar ya da aksiyonun “yasal bir yaptırım kapasitesine sahip olmayacağını”, çünkü Washington’ın 2015 Nükleer Anlaşması sırasında kabul ettiği mekanizmayı kullandığını, fakat 2018’de ABD’nin bu mekanizmadan çıktığını belirtti.

Ancak Trump, herhangi bir ülkenin İran’a koyulan yaptırımları ihlal etmesi halinde yaptırımla karşılaşmasını sağlayacak bir kararname çıkarmayı planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
PARAMerkez sıkılaştırmaya devam ediyor
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
PARABankacılıkta yeni dönem
TCMB'den IQ Money ve Sipay kararı
PARATCMB'den IQ Money ve Sipay kararı
Ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı
PARAYD-ÜFE yıllık yüzde 30,23 arttı
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu YAP! Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sorgulama
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
PARAYeni haftada gözler TCMB'de
Halkbank temel ihtiyaç kredisi için TIKLA! Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Hazine haftaya kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi yapacak
PARAHazine'den kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi
Halkbank temel ihtiyaç kredisine başvurusu! Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu! Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sorgulama
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X