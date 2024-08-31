İran, Rus güçlerine İHA eğitimi vermek için Ukrayna topraklarına yetkili gönderdiği iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerine eğitim vermek amacıyla İranlı askeri yetkilinin Ukrayna'da bulunduğu iddiasını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

İran'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğine inandığını belirten Kenani, "Bu tür asılsız iddialar belirli siyasi amaç ve saiklerle ileri sürülüyor. Bu tür suçlamalar İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin ilkeli yaklaşımına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Abbas Musa Şerifi Mollaserayi'nin, Rus güçlerine eğitim vermek üzere 2022'de Kırım'a beraberinde bir grup İHA eğitmeni ile geldiğini iddia etmişti.