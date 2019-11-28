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İran, Çin ve Rusya'nın gelecek aylarda ilk kez ortaklaşa savaş tatbikatları gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hüseyin Hanzadi, Çin ve Rusya ile düzenlenecek ortak tatbikatların ön hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Hanzadi başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran, Çin ve Rus Deniz kuvvetlerinin yakın zamanda Kuzey Hint Okyanusu'nda üçlü bir manevra yapacağını söyledi.

Sırada başka tatbikatların da bulunduğunu dile getiren Hanzadi, "Gelecek ay gerçekleşecek tatbikat, tüm dünyaya aynı mesajı vermeyi amaçlıyor: Bu üç ülke ilişkilerinde çıkarları doğrultusunda anlamlı stratejik bir noktaya ulaştı" diye konuştu.