İran Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı yeterli destek alamamaktan yakındı

AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Sağlık Bakanı Nemeki, Doğu Azerbaycan eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede yetkililerden ve halktan gerekli desteği alamadığından yakındı.

Nemeki, "Sağlık Bakanı olarak benim tek başıma salgını kontrol altına alamayacağımı herkes bilmelidir. Daha fazla yardıma ihtiyaç var." dedi.

Hükümet ve yerel yönetimler tarafından alınan zorunlu maske ve bazı eyaletler için getirilen seyahat yasakları gibi tedbirlerin uygulanmadığına dikkati çeken Nemeki, "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda maske takmayan kişiler için para cezası önerisinde bulunduk ancak gidin bakın kaç kişiye ceza uygulanmış. Yolları kapatın dedik kaç tanesini kapatmışlar." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığı'ndan Nemeki'nin eleştirilerine yanıt

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Nemeki'nin eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülkedeki tüm kurumların koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştığını ve İçişleri Bakanlığı'nın alınan tedbirleri uyguladığını söyledi.

Bu durumu en iyi Nemeki'nin bildiğini ifade eden Vaizi, "Bu şartlarda Sağlık Bakanı ve çalışma arkadaşlarının tepkilerini siyasi tepkiler olarak görmemeliyiz. Ben tüm kurumlara Sağlık Bakanlığı ile iş birliğini sürdürmelerini ve Sağlık Bakanı'na da daha fazla sakinlik ve kendi görüşlerini haftalık düzenlenen toplantılarda gündeme getirmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Nemeki, geçen ay sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla koronavirüsle mücadele için tahsis edilen 1 milyar dolarlık fona bakanlığının erişemediğini belirterek, "Bu fonu hangi daha önemli iş için kullandıklarını bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.