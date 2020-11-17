İran Sağlık Bakanı:

AA

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileriyle düzenlediği toplantı sırasında konuşan Nemeki, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için açıklanan yeni kısıtlamaların hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Kısıtlamaların ekonomiye etkisine dair endişelere işaret eden Nemeki, "Hiçbir afetin, bir ülke ekonomisi için salgın döneminin uzamasından daha kötü olacağına inanmıyorum. Karantina tedbirleri insanların hastalığa yakalanmasından ve Allah korusun hastalık nedeniyle yaşamlarını kaybetmesinden daha iyidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 14 Kasım'da açıklanan yeni kısıtlamalara uyulmasının önemini vurgulayan Nemeki, "İnsanlar bu kısıtlamalara uymazsa oyunu kaybeder ve 4 haneli günlük ölüm sayılarına ulaşırız. Ölümlerin 3 haneli sayılara ulaşacağını söylemiştim ancak kimse inanmadı. Dört haneli günlük ölüm sayıları, kurtulmanın zor olduğu bir uçuruma varacağımız anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı günlük can kaybı son günlerde 500 sınırına yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 42 bini aşarken vaka sayısı 800 bine yaklaştı.

Vakalardaki artış üzerine 21 Kasım'dan itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde zorunlu nitelik taşımayan iş yerlerinin kapatılması ve şehirler arası seyahatlerin yasaklanması gibi bir dizi kısıtlamalar getirilmişti.