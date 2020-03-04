AA

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı da koronavirüse yakalandı - TAHRAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- ARŞİV - İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin arşiv görüntüleri

.İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'ye Kovid-19 teşhisi konuldu.Tedavi altına alındığı Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan Rahmani'nin durumunun önceki günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya yükselmişti.Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.