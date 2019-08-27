İran, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulup serbest bırakılan tankeri sattığını duyurdu

Sıfır araç aldı, muayenede şok oldu

Adrian Darya 1 gemisinin nereye gideceğine yeni sahibi karar verecek.

İran, Suriye'ye petrol taşıdığı ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan 'Adrian Darya 1' adlı petrol tankerini sattığını açıkladı.

Fransız AFP ajansına göre İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, 140 milyon dolar tutarında 2.1 milyon varil petrol taşıyan geminin yüküyle birlikte satıldığını söyledi.

Gemi ve petrolü kimin aldığını açıklamayan sözcü, Adrian Darya 1'in nereye gideceğine yeni sahibinin karar vereceğini belirtti.

Adrian Darya 1, Suriye'ye petrol taşıdığı ve AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta alıkonulmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi 15 Ağustos'ta, ABD'nin son anda yaptığı başvuruyu geri çevirerek 15 Ağustos'ta geminin serbest bırakılmasına karar vermişti.

ABD önceki adı "Grace 1" olan ve sonradan Adrian Darya 1'e çevrilen geminin alıkonulması için karar çıkarmıştı. Adrian Darya'yı izlemeye başlayan ABD, bölge ülkelerine gemiyi kabul etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Mersin'den vazgeçmişti

Amerikalı yetkililer, geminin ABD'nin 'terör örgütü' saydığı İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Geçen hafta Yunanistan'ın Kalamata Adası'na gideceği açıklanan gemi rotasını Mersin limanına çevirmiş ancak daha sonra bundan vazgeçildiği açıklanmıştı.

Geminin şimdi Akdeniz'de doğuya doğru ilerlediği belirtiliyor.