İran, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 6 İranlı mahkumun idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Anazi’yi Bakanlığa çağırdı.

Büyükelçi Anazi'ye İran’ın "güçlü itirazını içeren protesto notası" iletildi.

İdam edilen İranlıların birkaç yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Suudi Arabistan yargısınca idam cezasına çarptırıldığı ve bu süreç içinde İran Dışişleri Bakanlığının bu kişilere konsolosluk hizmeti sağlanması ve verilen cezaların indirilmesi konusunda sürekli çaba sarf ettiği aktarıldı.

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Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, “Buna rağmen, ölüm cezalarının Büyükelçiliğe önceden bildirilmeden uygulanması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu adım konsolosluk ilişkileri sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilen açıklamada “İran’ın güçlü protestosu kendisine iletilerek (bu durumun) iki ülke arasındaki adli işbirliğinin genel süreciyle çelişkili olduğu kendisine hatırlatıldı.” ifadeleri kullanıldı.