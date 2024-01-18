İran: Terör örgütlerinin Pakistan ile komşuluk ilişkilerimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz İran, Pakistan ile teröristleri ayrı tuttuğunu ve terör örgütlerinin iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceğini bildirdi.

Pakistan'ın, İran'ın sınır bölgesindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir köye düzenlediği saldırıya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın, sınır hattında yaşayan "İran vatandaşı olmayan köylülere" karşı düzenlediği "öngörülemeyen ve orantısız" insansız hava aracı saldırısının kınandığı ifade edildi.

İran'ın iki ülke hükümetleri arasında "iyi komşuluk ve kardeşlik" politikası izlediği belirtilen açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile teröristleri ayrı tutuyoruz, düşmanın ve terör örgütlerinin iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine, özellikle de İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım işlediği bir dönemde, zarar vermesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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İran'ın, "halkının güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kırmızı çizgi" olarak gördüğü kaydedilen açıklamada, "Pakistan'ın, silahlı terör gruplarının kendi topraklarında konuşlanmasını önleme konusundaki yükümlülüklerine uymasının beklendiği" ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın, Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıya ilişkin ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkeye sızmaya hazırlanan bir terörist gruba karşı önleyici bir eylem gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Söz konusu saldırının "bölgenin yüksek bölgelerinde ve yerleşim yerlerine kilometrelerce uzakta bulunan terör örgütünün karargahına yönelik olup, bunun İran sınır güçlerinin, ülke halkına yönelik olası bir terör tehdidiyle mücadele etme konusundaki doğal görevlerinin bir parçası olduğu" ileri sürüldü.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurdu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirdi.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıkladı.

İran, 15 Ocak'ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak'ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti. Iraklı yöneticiler İran'a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini bildirmişti.