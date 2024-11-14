İran ve ABD arasında yeni dönem: Trump’ın zaferi sonrası diplomatik mesajlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, “ABD ile aramızda köklü farklılıklar olabilir ve çözülemeyebilir, ama gerilimleri azaltmayı başarmalıyız. İran ile ABD arasında hâlâ iletişim kanalları var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İran’ın sert yaptırımlara ve Trump’ın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen diplomasiye açık olduğuna işaret ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği bir toplantıda, “Hoşumuza gitse de gitmese de ABD ile uğraşmak zorundayız. Bu ilişkiyi ve çatışmayı kendimiz yönetmemiz daha iyi olacaktır” diyerek, İran’ın pragmatik bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı. Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani ise “İran’ın çıkarları neyi gerektiriyorsa onun peşinden gideriz” diyerek Trump yönetimiyle doğrudan görüşmelere açık olduklarını belirtti.

REKLAM Trump’ın politikaları ve İran’ın kaygıları Trump’ın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sert yaptırımları yeniden uygulamaya koyması, İran-ABD ilişkilerinde büyük bir gerilime neden olmuştu. Bu dönemde, İran ekonomisi ciddi şekilde zarar görmüş ve diplomatik temaslar durma noktasına gelmişti. İran, Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte bu politikaların devam edeceği endişesini taşırken, özellikle İsrail’in bölgesel müdahaleleri ve baskıları konusunda da kaygılı durumda.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın zaferini ABD’nin “önceki hatalı yaklaşımlarını gözden geçirmesi” için bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Ancak Bekayi, “İran ve ABD arasında yapılan doğrudan müzakereler yalnızca nükleer meseleyle ilgiliydi ve bu müzakereler şu an sona erdi” diyerek, mevcut ilişkilerin sınırlı bir çerçevede devam ettiğini hatırlattı.

Yeni dönemde belirsizlik ve beklentiler İran Parlamentosu Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Abbas Mottaki, “İran ile ABD arasındaki müzakereler zaman zaman yapılmıştır ve iletişim kanalları hâlâ açıktır” açıklamasıyla iki ülke arasında gelecekte de diplomasi kapısının kapanmayacağını işaret etti. Ancak İran, ABD’nin yaptırım politikalarından ve Trump’ın sert tutumundan kaynaklanan kaygılarını koruyor.