İran ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü 0:00 / 0:00

AA

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan ile Mirzoyan, ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, iki ülke ilişkilerinin geliştiğini belirterek siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin önemine işaret etti. AA'nın haberine göre; iki ülke arasındaki ekonomi komisyonu toplantısının en kısa sürede toplanması temennisini dile getiren Abdullahiyan, İranlı şirketlerin Ermenistan’da daha fazla yer almak istediğini söyledi.

ABDULLAHİYAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son çatışmalardan endişe duyduğunu ifade eden İranlı Bakan, bölge ülkelerinin sınırlarında değişiklik meydana gelmesine karşı olduklarını belirterek, itidalli hareket edilmesini ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Mirzoyan da İran ile ticari ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ifade ederek Abdullahiyan’ı Erivan’a davet etti.