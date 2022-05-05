İran ve İsveç arasında "tutuklu vatandaşlar" krizi 0:00 / 0:00

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile mevkidaşı Linde'nin telefon görüşmesinde iki ülkenin gündemindeki konular ele alındı.

Görüşmede "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te müebbet hapis talebiyle yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Nuri hakkındaki tutukluluk kararı ve yargı sürecinin "hukuksuz" olduğunu savunan Abdullahiyan, Nuri'nin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın açıklamasında, Linde'nin ifadelerine ise yer verilmedi ve iki bakanın İran ile İsveç arasındaki meseleler hakkında istişarelerin sürdürülmesi konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

"İSVEÇ VE AB ÖLÜM CEZASINI KINIYOR"

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Celali hakkında idam cezasının infaz edileceğine dair haberlerden endişe duyduklarını belirterek "İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ölüm cezasını kınıyor ve Celali'nin serbest bırakılmasını talep ediyor. Biz bu durumu İranlı temsilcilere defalarca ilettik. İran ile iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Linde, İranlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin mesajında ise Celali'ye idam cezasının uygulanacağına dair haberlerin rahatsız edici olduğunu ve konuyla ilgili Abdullahiyan'ı aradığını kaydetti.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceğini duyurmuştu.

NURİ "SAVAŞ SUÇU" İLE, CELALİ CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews" tarafından Celali hakkında yapılan açıklamada, "Bu paralı askerin ülkemizin nükleer programı hakkında MOSSAD casus-terör örgütüne verdiği bilgiler ne yazık ki ülkenin iki nükleer bilim insanının suikast sonucu şehit olmasına yol açtı." ifadesine yer verildi.

Celali hakkında 2017'den bu yana bekletilen infaz kararının 1988'de İran'daki toplu idamlarla ilgili "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında mahkemede müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.