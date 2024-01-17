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        Haberler Dünya İran ve Pakistan dışişleri bakanları, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından görüştü

        İran ve Pakistan dışişleri bakanları, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani, Tahran'ın Pakistan topraklarındaki hedefleri vurmasıyla iki ülke arasında oluşan gerginliğin ardından telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:13
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        İran ve Pakistan arasında gergin görüşme
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        İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Abdullahiyan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.

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        Abdullahiyan, ülkesinin "dost ve kardeş komşu ülke" olarak kabul ettiği Pakistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, İran'ın dün Pakistan topraklarında hedef aldığını açıkladığı Ceyşu'l Adl örgütünün iki ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

        Abdullahiyan, Pakistan sınırındaki saldırıların Ceyşu'l Adl örgütüne karşı gerçekleştirildiğini, örgüt mensuplarının İranlı olduğunu ve herhangi bir Pakistan vatandaşının saldırıda hedef alınmadığını mevkidaşına aktardı.

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        Terörle mücadele konusu dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemli olduğuna işaret eden İranlı Bakan, Tahran-İslamabad ilişkilerinin daha güçlü güvenlik işbirliği doğrultusunda devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

        Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani'nin ise İran'ın güvenliğini Pakistan'ın güvenliği olarak gördüklerini belirterek, Pakistan'ın topraklarından İran'a herhangi bir tehdide karşı her zaman eyleme geçtiğini hatırlattığı aktarıldı.

        İran tarafından, iki ülke arasındaki ortak işbirliği doğrultusunda Pakistan topraklarındaki terör grupları hakkında ülkesine bilgi paylaşması gerektiğini ifade eden Jilani, İslamabad'ın Pakistan'daki terör örgütlerine karşı mücadeleyi kendi silahlı kuvvetleriyle yürüteceğini kaydetti.

        İran, Pakistan topraklarındaki hedefleri vurduğunu duyurmuştu

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Pakistan topraklarında yer alan Ceyşu'l Adl örgütünün kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama bugün İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan tarafından yapılmıştı.

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        Abdullahiyan, İran'ın güneydoğusundaki Rask kentinde 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenen Ceyşu'l Adl adlı örgütün Pakistan sınırındaki kamplarını hedef aldıklarını açıklamıştı.

        Pakistan, saldırıya tepki olarak Tahran'daki büyükelçisini çekmişti

        Pakistan Dışişleri Bakanlığından saldırıların ardından yapılan açıklamada, İran'ın, sınırdaki Beluçistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı ifade edilmişti.

        Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği aktarılmıştı.

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da İran'ın Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirmişti.

        İran'ın hedef aldığını iddia ettiği Ceyşu'l Adl örgütü

        İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

        Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti.

        Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

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