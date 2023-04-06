İran ve Suudi Arabistan arasında anlaşma

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İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını duyurmuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirmişti.

İRAN İLE BOZULAN İLİŞKİLER

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonucunda BAE’nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi yaklaşık 7 yıl aranın ardından 9 Eylül 2022’de eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.

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