İran ve Suudi Arabistan arasında Yemen gerilimi 0:00 / 0:00

AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, Abdullahiyan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da görev yapan İranlı Büyükelçi İrlu'nun cenaze töreninde konuştu.

Yaşamını yitiren Büyükelçi İrlu'nun Yemen'de siyasi çözüme yönelik çabalarda bulunduğunu kaydeden Abdullahiyan, Yemen'e hava ablukası uygulayan Suudi Arabistan'ın Kovid-19'a yakalanan İrlu'nun İran'daki bir hastaneye nakline izin vermekte geciktiğini söyledi.

"BU ZULMÜ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Abdullahiyan, İran'ın bu durumu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde protesto edeceğini belirterek, "Bu umursamazlığı ve bu büyük şehide yapılan zulmü asla unutmayacağız." dedi.

İran, 2019'da Husilerin Tahran'a büyükelçi atamasına karşılık 2020'de Hasan İrlu'yu Sana Büyükelçisi olarak Yemen'e göndermişti. ABD Hazine Bakanlığı, İrlu'yu Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün bir mensubu olduğu gerekçesiyle 8 Aralık 2020'de yaptırım listesine almıştı.

YEMEN'DE KOVID-19'A YAKALANDI

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bölgesel yetkililere dayandırdığı 17 Aralık tarihli haberinde, İran destekli Husilerin, Yemen'e hava ablukası uygulayan Suudi Arabistan'dan "Kovid-19'a yakalanan İrlu'nun Tahran'a nakli için bir İran uçağının ülkeye uçuşuna izin vermesini istediği" ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine Suudi yetkililerin "İran'ın Yemen'e uçak göndermesine izin vermeyeceklerini ve yalnızca bazı üst düzey Suudi rehinelerin serbest bırakılması halinde Umman veya Irak'tan gönderilecek bir uçağın İran Büyükelçisi'ni ülkeden çıkarabileceğini" Husilere ilettiği aktarılmıştı.

BÜYÜKELÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İrlu'nun Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisi için ülkeye döndüğünü söylemişti. Hatibzade, bugünkü açıklamasında ise Büyükelçi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hatibzade, "Maalesef bazı ülkelerin iş birliği konusunda geç davranması nedeniyle elverişsiz koşullarda ülkeye döndü." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı Büyükelçi'nin Irak'a ait bir uçakla Yemen'den ayrıldığına dair haberler daha sonra ülke medyasına yansımıştı.