İran, yıl sonuna kadar nükleer silah üretebileceğine dair ABD'nin öne sürdüğü iddiayı reddetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı açıklamayla ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın ifadelerine yanıt verdi.

ABD'li yetkililerin daha önce de farklı ifadelerle bu tür iddiaları dile getirdiğini ve söz konusu iddiaların İran'ın "barışçıl" nükleer programını güvenlik meselesi haline getirmeyi amaçladığını söyleyen Kenani, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların hiçbir zaman yeri olmadı." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın nükleer programındaki mevcut durumun ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Bu tür iddialarda bulunularak suçlu ve mağdur değiştirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, 19 Ağustos'ta CBS News'e verdiği özel röportajında, İran'ın nükleer programına işaret ederek, Tahran'ın yıl sonuna kadar kendisini nükleer silah sahibi bir devlet ilan edebileceğini söylemişti. İran, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana hem zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış hem de yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı. İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran'ın bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasının değişebileceğini söylemişti.

O dönem Harrazi'nin yardımcısı olan bugün Meclis'te aldığı güvenoyu ile Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Arakçi de 27 Mayıs'ta Katar'da düzenlenen Al Jazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'den kaynaklanan nükleer tehdidin, bölge ülkelerini nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayacağını söylemişti. TAHRAN'DAN İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NA SUÇLAMA İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Halkın Mücahitleri Örgütü" (HMÖ) liderlerinden birinin İngiliz Parlamentosu'na davet edilmesine tepki gösterildi. Açıklamada "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

HMÖ İran'da Şah rejimine karşı 1965'te "İslamcı sosyalist" ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceye sahip oldu. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi. Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.