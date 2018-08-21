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İran 'yüzde 100 yerli' savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı

İran, Salı günü Tahran'da düzenlenen bir fuarda yerli yapım savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı. İran devlet televizyonunda yayınlanan tanıtımda uçağın tüm parçalarının yerli yapım olduğu duyuruldu.

21.08.2018 - 12:38 | Güncelleme:

İran, Salı günü Tahran'da düzenlenen bir fuarda yerli yapım savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı.

Ulusal Savunma Endüstrisi fuarında gerçekleşen tanıtımda Devlet Başkanı Hasan Ruhani'yi uçağın kokpitinde gösteren görüntüler de yer aldı.

Tasnim haber ajansı, dördüncü nesil savaş uçağının "ileri havacılık teknolojileri" ile donatıldığını ve çok amaçlı bir radarı olduğunu duyurdu. Ajans uçağın "yüzde 100 yerli" olduğunu da bildirdi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan tanıtımda uçağın havalanışına dair bir görüntü yer almadı. Ancak uçağın testleri başarı ile geçtiği açıklandı.

Kovsar adı verilen savaş uçağı kamuoyuna ilk kez Savunma Bakanı Amir Hatami tarafından Cumartesi günü duyuruldu.

Tanıtım sırasında Ruhani, "Tüm parçaları İranlı uzmanlar tarafından yapılan İran savaş uçağı, uçuşuna başlıyor" dedi.

Devlet televizyonunda yayınlanan tanıtımda uçağa ilişkin görüntüler ekranda bir dakikadan kısa gösterildi.

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