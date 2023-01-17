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İran resmi ajansı IRNA, Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarıyla gidilen bir tavuk çiftliğinde, 35 yaşlarında bir kadın ile bir erkeğin yanı sıra 10 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olaya ilişkin başka detay verilmedi.

Öte yandan, Erdebil Eyaleti Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Said Mehri de yaptığı açıklamada, eyalette bulunan Ferzanegan Kız Okulunda karbonmonoksit gazından etkilenen 58 öğrencinin çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Öğrencilerin sağlık durumunun ciddi olmadığını aktaran Mehri, kısa sürede taburcu edileceklerini söyledi.

Zehirlenmenin okulun makine dairesindeki gaz sızıntısından kaynaklandığı aktarıldı.

Fotoğraf: AP