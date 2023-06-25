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İran’da toz fırtınası nedeniyle 300'den fazla kişi hastanelik oldu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son üç günde 330 kişi hastanelere kaldırıldı.

İran’da toz fırtınası nedeniyle 300'den fazla kişi hastanelik oldu
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AA

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son üç günde 330 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Hastanelere kaldırılan 273 kişinin taburcu edildiğini kaydeden Mohibbi, 57 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

Sistan-Beluçistan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Merkezi Başkanı Ali Mollaşahi de yaptığı açıklamada, eyaletin kuzey bölgelerindeki toz fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceğini, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Mollaşahi, havadaki tozun fazlalığı nedeniyle özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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