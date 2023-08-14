İran’da türbeye düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

İran devlet medyasının daha önce dört kişinin hayatını kaybettiğine dair verdiği haberler daha sonra bir kişi olarak aktarıldı.

Devlet televizyonu bir kişinin ise gözaltına alındığı açıkladı.

Ekim ayında yine Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarından birinin yaptığı açıklamaya göre bu son saldırıyı silahlı bir kişi tek başına gerçekleştirdi.

Türbenin kapısından içeri giren saldırganın ateş açtığı belirtildi; saldırganın gözaltına alındığı açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bir soruşturmanın açılmasını emrederek sorumluların adalet önüne çıkarılacağı sözü verdi.

26 Ekim’de düzenlenen bir önceki saldırının zanlısı olduğu belirtilen iki kişi geçen ay idam edilmişti.

Diğer üç zanlıya ise hapis cezası verilmişti.

Baş zanlının ise tutuklanırken aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Şah Çerağ türbesi, İran’ın güneyindeki en kutsal ibadet yeri olarak biliniyor.