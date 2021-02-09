İranlı 400 reformist,

İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

AA

Bildiri, Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinde yayınlandı.

Reformist çizgideki 400 İranlı siyasetçinin imzasını taşıyan bildiride, "Hukuki dayanak olmaksızın 11 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan Musevi, Rahneverd ve Kerrubi serbest bırakılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ev hapsinin kanun dışı ve vatandaşlık haklarının ihlali olduğu ve devam etmesinin, milli menfaatlere zarar vermekten başka bir işe yaramadığı belirtilen bildiride Musevi, Rahneverd ve Kerrubi'nin koşulsuz olarak ivedilikle serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Bildiriyi imzalayan 400 akademisyen ve siyasetçi arasında, Mustafa Taczade, İhsan Şeriati, Lütfullah Meysemi, Abdulali Bazergan ve Habibullah Peyman gibi ülkenin önde gelen reformist simaları yer aldı.

Ülkedeki reformistlerin desteklediği Musevi, Arap Baharı ayaklanmalarının baş gösterdiği Tunus ve Mısır halkını desteklemek amacıyla 14 Şubat 2011 günü taraftarlarıyla ülke genelinde gösteri düzenleyeceğini ilan etmişti.

9 Şubat'ta eski Ulusal Güven Partisi Başkanı Kerrubi, 5 gün sonra da Musevi ve eşi Rahneverd, söz konusu gösterilere destek vermemeleri amacıyla ev hapsine alınmıştı.

Tahran'da ev hapsinde tutulan eski Başbakan Musevi, hakkında yapılan "fitne çıkarmak" ve "düzeni yıkmaz" gibi suçlamaları reddederek defalarca şeffaf yargılanma talebinde bulunmuş ancak bu isteği karşılanmamıştı.