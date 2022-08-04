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İranlı Başmüzakereci'den ABD açıklaması 0:00 / 0:00

AA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer müzakerelerin amacının "ABD'nin anlaşmaya dönmesinin koşullarını belirlemek” olduğunu ve anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD'nin İran için şart koşamayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakıri, başkent Tahran’da İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pasquale Ferrara ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ile uluslararası meseleleri ele aldı ve İran ile İtalya arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi için uygun zemin sağlanması konusunda istişarede bulundu.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana’daki müzakerelerin son durumuna değinen Bakıri, “müzakerelerin amacının ABD'nin anlaşmaya dönmesinin koşullarını belirlemek” olduğunu ifade etti.

Bakıri, bu nedenle ABD'nin “nükleer anlaşma” olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyesi olan İran için şartlar koyamayacağını söyledi.

İranlı Başmüzakereci, Viyana'da devam edilecek görüşmelerde ABD'nin bir anlaşmaya varma konusundaki “ciddi ve gerçek iradesinin doğrulanacağını” savundu.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını duyurmuştu.