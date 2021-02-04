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İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası

Belçika'da bir mahkeme, Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla yargılanan İranlı diplomat Asadullah Asadi'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İranlı diplomata Belçika'da 20 yıl hapis cezası
AA

İran'ın Avusturya'da görevli diplomatı Asadi ile birlikte 3 kişi, İran'daki yönetime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütünün önde gelenlerine yönelik terör saldırısı planlamaktan suçlu bulundu.

Asadi, Almanya'da bulunduğu sırada gözaltına alınmış ve saldırı planının yapıldığı belirtilen Belçika'ya iade edilmişti. Asadi'nin dışında 3 İranlının daha yargılandığı dava, Anvers kentinde görülüyordu.

İranlı diplomat suçlamaları reddederek duruşmalara katılmadı. Asadi, avukatı aracılığıyla diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için Belçika'da yargılanmasına karşı çıkıyordu.

İranlı diplomat, Anvers'te yaşayan İran kökenli bir çiftle birlikte saldırıyı planlamakla suçlanıyordu. Belçika savcılığı, Asadi'nin bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini savunuyordu. İranlı çiftin arabasında zaman ayarlı bomba bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Asadi hakkındaki davayla ilk kez İranlı bir diplomat AB üyesi bir ülkede yargılanmış oldu. Fransa, Asadi'nin İran istihbarat çalışanı olduğunu iddia ediyor. İran ise Asadi hakkındaki iddiaları reddediyor.

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