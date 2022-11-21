Maç öncesindeki seremonide milli marşlar okunurken İranlı futbolcular, kendi marşlarına eşlik etmedi. İranlı oyuncuların eşlik etmediği milli marş esnasında tribünde ağlayan taraftarlar oldu.

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürülmesinin ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı.