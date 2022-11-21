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Haberler Dünya Kupası 2022 İranlı futbolculardan büyük protesto! Milli marşlarını okumadılar ve... - Dünya Kupası haberleri
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İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı

İran Milli Takımı futbolcuları, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçları olan İngiltere mücadelesinin öncesinde milli marşlarına eşlik etmeyerek protestoda bulundu. 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürülmesi sonrasında futbolcular da protestoları desteklemişti

İranlı futbolculardan büyük protesto! Milli marşlarını okumadılar ve... - Dünya Kupası haberleri

İran Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İngiltere'yle karşı karşıya gelirken mücadeleye protesto damga vurdu.

Maç öncesindeki seremonide milli marşlar okunurken İranlı futbolcular, kendi marşlarına eşlik etmedi. İranlı oyuncuların eşlik etmediği milli marş esnasında tribünde ağlayan taraftarlar oldu.

Tribünlerde İran'daki rejime tepki gösterilirken "Kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen pankartlar da açıldı.

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürülmesinin ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı.

Takımdaki bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katılmıştı.

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