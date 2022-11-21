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İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

Katarın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubunda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası İran kalecisi Alireza Beiranvand sakatlık yaşadı.

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  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı. 

     
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    Karşılaşmada İran'ın kalesini Alireza Beiranvand korudu.

     
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    Mücadelenin henüz başlarında bir duran top sırasında takım arkadaşı Hosseini ile çarpışan Beiranvand yerde kaldı.
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    Oyuncunun sakatlığı sonrasında burnu şişerken İranlı heyet tedavi için sahaya girdi.

     
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    İran kaptanı İhsan Hacsafi de, Beiranvand'ın yanına giderek takım arkadaşının yüzüne su attı.
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    Bir süre kendisini deneyen Beiranvand daha sonra yeniden yerde kalınca değişiklik istendi.
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    19. dakikada Sayed Hosseini, Beiranvand'ın yerine oyuna dahil oldu.

     
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

    İşte o anlar...
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
  • İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi

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