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İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi.

İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
AA

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Fars Haber Ajansı Debiriyan'ı, Şam'ın güneyinde bulunan 'Sayida Zaynab Türbesi'nin koruyucusu' olarak tanımladı.

Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

 

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