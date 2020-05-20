İranlı Milletvekili:

AA

İran'dan yayın yapan "Etemadonline" internet sitesine konuşan Felahetpişe, ülkenin "ekonomi ve güven" sorunu olduğunu belirtti.

İran'ın ocak ayında yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı, Ukrayna'ya ait yolcu uçağı konusunda bazı yetkililerin halkın güvenine zarar verdiğini ifade eden Felahetpişe, "Ülkenin güven inşasına ihtiyacı var. Halkın güvenini yeniden kazanmalıyız." dedi.

Ülkesinin Suriye'de büyük harcamalar yaptığını ifade eden Felahetpişe, "Suriye'ye 20-30 milyar dolar verdik. Bu parayı Suriye'den geri almalıyız. Bu milletin parası orada harcanmış." ifadelerini kullandı.

Önceki dönemde Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Felahetpişe, geçen yıl mart ayında yaptığı açıklamada da Esed rejiminin İran'a "borçlu" olduğunu ve bu borcun ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

,Narges Rezaie