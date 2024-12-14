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        Haberler Dünya İranlı şarkıcıya tesettür soruşturması | Dış Haberler

        İranlı şarkıcıya tesettür kurallarına uymadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı

        İran'da uygulanan yasalara göre tesettür sınırlarına riayet etmeyen kadınlara bazı cezalar tatbik edilebiliyor. 27 yaşındaki İranlı şarkıcı Parastoo Ahmadi'ye, Youtube üzerinden yayınladığı şarkısında tesettür kurallarına uymadığından ötürü soruşturma açıldı. Ahmadi'nin videosu 1 milyondan fazla izlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:58
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        İranlı şarkıcıya tesettür soruşturması
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        İran yasaları uyarınca, tesettür kurallarına riayet etmeyen kadınlar için farklı türde cezalar öngürülebiliyor. İranlı şarkıcı Parastoo Ahmedi de tesettür kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle soruşturmaya tâbi tutuldu.

        Youtube üzerinden yayınladığı şarkısında tesettür kurallarına riayet etmediği iddia edilen Parastoo Ahmedi'nin videosu 1 milyondan fazla izlendi.

        Ahmedi olayla ilgili yaptığı açıklamada "Ben, Parastoo, sevdiği insanlar için şarkı söyleme niyetinde olan genç bir kızım. Bu bir hak, bundan vazgeçemem. Sevgili İran için tutkuyla şarkılar söylemekten vazgeçemem. İran tarih ile efsanenin bir araya geldiği bir yer." diyerek İran halkına seslendi.

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        Ahmedi'nin soruşturmasının sonucu henüz belli değil. Sonucun ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

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