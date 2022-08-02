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İranlı suikast timinin İstanbul'da keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timi ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Olayda zanlıların keşif görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
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DHA

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi. İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı. Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü.

İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.

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