Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İran ve Doğu Karadeniz arasındaki iş birliğinin asıl amacının karşılıklı turizm ve ticareti geliştirmek olduğunu söyledi.

Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesinin iki ülke arasında yakın ilişki kurmayı çok daha kolaylaştıracağını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzon, Arap ülkeleri ile turizmde çok hızlı bir gelişme sağladı. Başlangıçta 3-5 bin turistle başlayan Arap turist hareketi zamanla artış gösterdi ve artık Trabzon'a yılda 500 binin üzerinde Arap turist geliyor." dedi.

Suat Hacısalihoğlu, bu başarının İran ile da yakalanması gerektiğine işaret ederek, "İran ve Trabzon arasında turizm ve ticari ilişkilerin başlatılması iyi tanıtımla sağlanabilir. Acentelerimiz karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Karşılıklı yapacağımız etkili tanıtımın olumlu sonuçlarını hep beraber görürüz." diye konuştu.