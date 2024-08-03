İranlı yetkiliye göre, Hizbullah İsrail’e “saldırı sınırlarını” değiştirebilir

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden bir sözcü, Hizbullah'ın, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıya karşılık verirken "daha geniş ve daha derin hedefler seçeceğini ve kendisini sadece askeri hedefler ve araçlarla sınırlamayacağını tahmin ettiklerini" söyledi.

Sözcü, CBS'e, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu.

"Şimdiye kadar Hizbullah ve rejimin yazılı olmayan bir anlayışla askeri operasyonlarında belirli sınırlara bağlı kaldığını ve askeri hedefleri öncelediğini" söyleyen sözcü, "Ancak, İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı bu sınırlardan sapmaya işaret ediyor." dedi.