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HaberlerSağlık

İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek uçağı bekliyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki tarifeli ve tarifesiz olmak üzere tüm uçuşlar durduruldu. İran'a gitmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerinden gelerek kendilerini alacak boş uçağı bekliyor

Koronavirüs
AA

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında virüsün ölümlere neden olduğu İran'a daha önce Türkiye tarafından tek taraflı olarak uçuşlar durdurulmuştu. SHGM tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup İran'lı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren İran'a ait iki farklı havayolu şirketine ait yolcusuz iki uçak kalkıştan bir süre Türkiye hava sahasına girmeden geldikleri yer olan İran'ın başkenti Tahran'a geri döndü.

Bu uçaklarla İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ise alınan karar sonrası havadaki uçaklarının geri dönmesi nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Bilet işlemlerinin yapıldığı kontuvarın önünde bekleyen yolculardan Meysem Kavasi Tahran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda geldiğini söyledi.

Saat 16.30'da havalimanına geldiğini belirten Kavasi, "Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. 'Daha sonra uçak geliyor' dediler. Herkesin burada evi yok. Herkes otelde kalıyor para bitti. Burada çok kişi bekliyor." diye konuştu.

 

 

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