İranlılar Kovid-19 nedeniyle Tabiat Günü'nü evlerinde kutladı

AA

Ülkede vakaların artması üzerine hükümetin önlemleri sıkılaştırması sonucu başkent Tahran'daki milli parklar, bahçeler, ormanlar ve piknik alanları ziyarete kapatıldı.

Kısıtlamalar nedeniyle Tahranlılar Tabiat Günü'nü evlerinin avlusu ya da çatısında kutlamak zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri de bazı park ve bahçelerin girişlerinde önlem aldı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre Nevruz'un 13. gününe denk gelen 13 Ferferdin (2 Nisan) Tabiat Günü olarak kutlanıyor ve normal koşullarda halk yeşil alanlara giderek bu günü evden uzak doğa ile iç içe geçiriyor.

İranlılar, doğanın uyanışı ve canlanması olarak kabul ettikleri Tabiat Günü'nde araçlarını dışarı çıkarmıyor ve çevre bilincini yaymaya dikkat ediyor.