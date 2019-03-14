İrem Derici, “Bir daha kimseyi dinlemeyeceğim. Albümün çıkış şarkısını başkasını dinleyip yaptım. Olmadı bak. Albümden çıkacağın klip çekeceğin şarkı önemli. Sonra öyle kalıyor bak. Ben tek siz hepiniz de yaşadım bunu....” diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.



"BEN SES SANATÇISIYIM, YOUTUBER OLMAYACAĞIM!"



Yasemin Şefik’in “Youtube’a bir şeyler hazırlıyordun ne oldu yayınlamayacak mısın?” sorusu üzerine İrem Derici, “Youtube için çok eğlenceli videolar çektik. Ancak bir baktım ki benim işim bu değil. Tamam yayınlarız güzel de olur da... eee sonra? Ben ses sanatçısıyım, youtuber olmayacağım. Zaten her binaya eskiden bir şarkıcı düşerdi şimdi üç şarkıcı düşüyor. İşimi yapacağım. Youtube’da akustik şarkılar eklerim...” dedi.





