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"ALLAH BENİ KURTARDI"

"Son zamanlarda ki olayları biliyorsunuz. İyi ki o videoyu çekmişim ve iyi ki susmayıp gerçekleri söylemişim. Sizin desteğiniz sayesinde çok iyiyim. Bu durumu normalleştirmeyen insanlara ayrıca teşekkür ederim. Bunlar çok ahlaksızca, ayıp şeyler. Belkide ders verdim insanlara. Bundan sonra başkasını aldatmamayı öğrenmişlerdir. Ben şunu söylüyorum; Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Allah beni kurtardı. Benim Allah korkum var, dibine kadar doğrularımın arkasındayım."