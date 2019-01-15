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İrem Derici-Ataberk Özdene çifti, aşklarını artık gizlemiyor. Keyifleri yerinde olan ikili, geçtiğimiz günlerde Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmişti. Derici, sosyal medya hesabından yeni aşkı ile fotoğrafını, “Aşk dediğin düşünmeden yatmaktır ölüme, dünya alem dirense dursa önüme!” notuyla düştü.