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"3'ER 5'ER GELİN"

Sosyal medya hesabında "Çünkü insanların yüksek bir yüzdesi leş festivali oğlum. İki güzel fotoğrafını paylaşırız, olan senin marshmallow kalbine, zeytin gözüne olur. Teker teker gelmeyin, 3'er 5'er gelin. Tek tek uğraşmak çok sıkıcı" açıklamasına yer veren Derici, bir anlamda kendisini eleştirenlere de meydan okumuş oldu.