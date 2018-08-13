İrem Derici
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İrem Derici: O zamanki fotoğraflarımı görünce korkuyorum

Yeni albümü “Sabıka Kaydı” ile hayranlarını sevindiren İrem Derici, samimi açıklamalarda bulundu. Derici, “Albüm yapmak salaklık. Ben salağım! Zaten tükürdüğümü yalamak benim ata sporum. Geçirdiğim bayat ve kötü bir süreç vardı. Onun hıncını almak istedim” dedi

13.08.2018 - 12:46 | Güncelleme:

İrem Derici, Hürriyet'e konuştu.

Yeni albümün ilk single’ını “Ben Tek Siz Hepiniz” şarkısına çeken Derici, bu şarkıda bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Sosyal medyada büyük sahtekârlık olduğunu söyleyen şarkıcı, “Bu sahtekârlığın hasını ben yaptım. En mutsuz günlerimde, otuziki diş, filtreler… “ diyerek özeleştiri yaptı.

“ŞİMDİ KENDİMİ DAHA BİR KADIN HİSSEDİYORUM”

Derici, Instagram’da Edis’e yazdığı “evlenelim” mesajını da anlattı. “Edis benim arkadaşım, geyik yaptım. Yetenekli ve işini çok iyi yapan birisi… Ki benim için işini çok iyi yapan adam dünyanın en seksi adamıdır” diyerek Edis’e olan hayranlığını da açık etti.

Yaşadığı sağlık sorunlarını da anlatan Derici, “Ben güzel gözükmek istiyorum. Bu ama 45 kiloya düşmek değil… Şimdi daha bir kadın hissediyorum kendimi. O zamanki fotoğraflarımı gördüğüm zaman korkuyorum. Ayıp değil günah değil, bu da bir hastalık… “ dedi.

 

 

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