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Sevgilisi Ecer'in yeni şarkısının yakında çıkacağını söyleyen Derici, basın mensuplarının “İlişkinizin sosyal medyada ve bazı çevrelerde 'PR ilişkisi' olduğu söyleniyor" hatırlatmasına, "Herkes konuşur ama bakın biz burada el eleyiz, birlikteyiz. Hayatta bazı şeyler o kadar kolay değil. Ağzı olan konuşuyor. Bu çok kötü bir şey, isteyen istediğini konuşup yazabilir” ifadelerini kullandı.