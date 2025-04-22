İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, Birbirlerini takip etmeyi bıraktılar
Kısa süre önce 3 aylık hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla dikkat çekti
Geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce 3 aylık hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak mutlu haberi takiben ünlü çiftten dikkat çeken bir adım geldi. Helvacıoğlu ve Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ancak birlikte çekilmiş fotoğrafların silinmediği görüldü. Bu durum, bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çiftin ilişkisi hakkında merak uyandırdı.
Fotoğraflar: Instagram