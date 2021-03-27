Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

İrem Karamete, Katar'da ana tabloya yükseldi

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'da düzenlenen Doha Eskrim Grand Prix'de flöre branşında eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı

İrem Karamete, Katar'da ana tabloya yükseldi

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar ev sahipliğinde iki gündür devam eden Grand Prix’de piste çıkan sporcumuz İrem Karamete, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı. Sporcumuz, tablo-64'te yarın TSİ 10:30’da Fransız sporcu Eva Lacheray (Pist-8) ile karşılaşacak. Aynı zamanda, Doha’da piste çıkan Martino Minuto organizasyona 80. sıradan veda ederken, Alisa İsbir 112. sıranın sahibi oldu" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı
DİĞERİlk Türk kadın şampiyon oldu!
Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli sporcuların sayısı 65'e yükseldi
DİĞERTokyo'ya 65 kota!
TJK'da Serdal Adalı yeniden başkan
DİĞERAdalı yeniden başkan
Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek
DİĞEREmre Sakcı'ya olimpik destek
Boostcamp başladı
DİĞERBoostcamp başladı
16. NKolay İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı
DİĞERİstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın meşalesi yarın yakılacak
DİĞEROlimpiyat meşalesi yarın yakılacak
Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
DİĞERSörfçü yıldırım çarpmasıyla hayatını kaybetti
Kerem Kamal altın, Metehan Başar bronz madalya kazandı
DİĞERKerem'den altın, Metehan'dan bronz!
Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini down sendromlu sporcularla izledi
DİĞERBakan Kasapoğlu derbiyi down sendromlu sporcularla ...