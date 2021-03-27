Türkiye Eskrim Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar ev sahipliğinde iki gündür devam eden Grand Prix’de piste çıkan sporcumuz İrem Karamete, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı. Sporcumuz, tablo-64'te yarın TSİ 10:30’da Fransız sporcu Eva Lacheray (Pist-8) ile karşılaşacak. Aynı zamanda, Doha’da piste çıkan Martino Minuto organizasyona 80. sıradan veda ederken, Alisa İsbir 112. sıranın sahibi oldu" denildi.