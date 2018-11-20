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Geçen günlerde komedi dizileri ve filmlerinin sevilen oyuncusu İrem Sak, Cihangir sokaklarında bir gece yarısı "Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan" diye bağırmış, oyuncunun bu sözleri günlerce konuşulmuştu. İrem Sak bu kez de sosyal medyada bir takipçisiyle yaptığı yazışmayla gündeme geldi.