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        Haberler Magazin İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti! İrem Sak babası neden ve kaç yaşında vefat etti? - Magazin haberleri

        İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti

        İrem Sak'ın babası Şemsettin Sak, 75 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 08:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:22
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        Oyuncu İrem Sak, baba acısıyla sarsıldı. Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, yaşamını yitirdi.

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        75 yaşında hayat veda eden Şemsettin Sak'ın cenazesine dair detaylar ise henüz belli değil.

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        "SEVİLEN BİR OYUNCUNUN BABASI OLMAK ÇOK İYİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan 2020'de kızı İrem Sak ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Dr. Şemsettin Sak, gazetecilerin "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt vermiş ve "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

        #irem sak
        #Şemsettin Sak
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