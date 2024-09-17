"SEVİLEN BİR OYUNCUNUN BABASI OLMAK ÇOK İYİ" DEMİŞTİ

Öte yandan 2020'de kızı İrem Sak ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Dr. Şemsettin Sak, gazetecilerin "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt vermiş ve "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.