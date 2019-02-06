Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kendisini ilk defa komedi olmayan bir işte izleyeceğimiz İrfan Aslanhan, Instagram da da sıkça gördüğümüz bahis tuzağını Buğra adıyla canlandırıyor.

Bundan sonra oyunculuğa daha ağırlık vermek istediğini söyleyen İrfan Aslanhan, "Bu filmde kanlar içinde de kaldım, ayaklarımdan da asıldım. Artık hayatın bu yönünü de oynamak istiyorum" diye konuştu.